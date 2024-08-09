زيد مصطفى يمنح الأردن ميداليته الأولى في أولمبياد باريس

المصدر: البيان

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منح الأردني زيد مصطفى بلاده أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024، بحصوله على فضية وزن 68 كلغ في مسابقة التايكوندو، في النهائي الذي أُقيم في القصر الكبير (غران باليه)، خسر مصطفى المصنف سادساً وصاحب فضية آسياد 2023، النهائي أمام الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف، حامل ذهبية طوكيو 2021 والمصنف أول، بنتيجة 2-0 (4-5، 1-3).

بهذه الميدالية، رفع الأردن رصيده في مسابقة التايكوندو إلى ثلاث ميداليات، والرابع في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية.

كان أحمد أبو غوش قد افتتح هذا الرصيد بفوزه بأول ميدالية ذهبية للأردن في التايكوندو بوزن 68 كلغ في دورة ريو دي جانيرو 2016، وتلاه صالح الشرباتي الذي حقق فضية وزن 80 كلغ في دورة طوكيو 2020، بعد فوزه في نصف النهائي على البريطاني برادلي سيندن، كما توّج عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في وزن -67 كلغ في الكاراتيه في دورة طوكيو أيضاً.

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