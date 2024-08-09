ميدالية برونزية مكافأة رقم قياسي في التسلق السريع

المصدر: باريس - وكالات

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سجل الأمريكي سام واتسون 4.74 ثوانٍ، في فوزه على الإيراني رضا عليبور شينتازانديفارد، محطماً الرقم القياسي العالمي في مسابقة التسلق الرياضي للرجال، أمس.

ولم يشفع الرقم القياسي لحصول واتسون على أكثر من الميدالية البرونزية، إذ إنه حقق الرقم بعد خسارته الصراع على الميدالية الذهبية، وفي مباراة الترضية على الميدالية البرونزية.

وكان توقيت أصحاب الميداليات الثلاث أسرع من الرقم القياسي السابق، الذي سجله واتسون في 12 أبريل الماضي، وقدره 4.79 ثوانٍ.

فارق ضئيل

وأحرز الإندونيسي فيدريك ليوناردو الميدالية الذهبية ، وذلك بعد فوزه بفارق ضئيل جداً على الصيني بنغ وو. وسجل ليوناردو 4.75 ثوانٍ، فيما حقق وو 4.77 ثوانٍ.

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