خدمة بث ألعاب باريس تعتذر عن خطأ خلال سباق 5000 متر

المصدر: باريس - رويترز

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اعتذرت خدمة البث الرسمية للألعاب الأولمبية أو.بي.إس أمس عن قيام مشغل كاميرا باعتراض طريق عدائين خلال تصفيات سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد باريس الصيفي عندما سار على المضمار أثناء أحد السباقات.

ولم يكن مشغل الكاميرا يدرك أن المتسابقين كانوا يقتربون بسرعة عندما تحرك مباشرة نحو مسارهم وكان وجهه في الاتجاه المعاكس ما أجبرهم على تجاوزه وتجنب الاصطدام بصعوبة أول من أمس. وقالت أو.بي.إس إنها اعتذرت للاتحاد الدولي لألعاب القوى ومنظمي أولمبياد باريس 2024 عن الواقعة.

وقالت في بيان «سيكون فريق أو.بي.إس أكثر حرصاً وسيتخذ إجراءات إضافية لتجنب أي تدخل من فريقه...». ووقعت إحدى أشهر الحوادث التي تورط فيها مشغل كاميرا في بطولة العالم 2015 في بكين عندما صدم مصور على جهاز حركة مباشرة العداء الجامايكي يوسين بولت من الخلف بعد نهائي سباق 200 متر للرجال.

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