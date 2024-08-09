سفيان البقالي: قدري الفوز بالذهب وأحلم بميدالية ثالثة في لوس أنجليس 2028

المصدر: باريس - د ب أ

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أبدى البطل المغربي سفيان البقالي سعادة بالغة بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي بالميدالية الذهبية الأولمبية لسباق 3 آلاف متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أول من أمس.

وأنهى البقالي السباق في المركز الأول بزمن قدره 8.06.05 دقائق محققاً أفضل أرقامه في الموسم الحالي.

واحتفظ البقالي بالميدالية الذهبية لهذا السباق للمرة الثانية على التوالي، بعد تصدره للمنافسة في أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت قبل 3 أعوام.

وقال البقالي في تصريحات عقب التتويج: «بعد الفوز بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد، أصبح سفيان البقالي بين نخبة ألعاب القوى، قدري أن أفوز بالميداليات، وإن شاء الله سأخوض التحدي في أولمبياد لوس أنجليس2028، وبإذن الله سنفرح جميعاً».

وأضاف: «الميدالية الذهبية الثانية على التوالي إنجاز غالٍ للغاية، حققت نتائج رائعة، بعدما عاهدت نفسي على بذل أقصى ما في استطاعتي، هذا العام كان صعباً للغاية، فقد عانيت من إصابة أزعجتني كثيراً، وحتى أبريل الماضي لم تكن مشاركتي في الأولمبياد مؤكدة، لكن الفريق الطبي ساعدني كثيراً من أجل العودة للمضمار، والحمد الله على نجاحي في إسعاد الشعب المغربي».

خطة محكمة

وأضاف:«وضعنا خطة ونفذناها بحذافيرها وهو ما مكننا من الفوز، أشكر زميلي الذي ساعدني على الفوز في آخر 200 متر، في البداية كان السباق سريعاً ثم أصبح تكتيكياً ثم لعب عنصر السرعة دوراً كبيراً في الأمتار الأخيرة لكنني بذلت كل في ما وسعي، كنت خائفاً من السقوط وسط الزحام في منتصف السباق، لكن مرت الأمور بشكل جيد، شعرت أن أحد العدائين قد سقط لكني لم التفت إليه.

وأكملت مسيرتي حتى حققت الفوز». وتابع: «الإصابة أثرت علي بعض الشيء لكن في البطولات المقبلة سأكون جاهزاً للمنافسة وسأبذل قصارى جهدي لمواصلة الفوز».

وأكد: «لقد تكلمت مع والدتي وكانت تعرف ما أمر به وساعدتني كثيراً وكانت تدعو وحققت لها حلمها».

وسبق أن فاز البطل المغربي (28 عاماً) بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عامي 2022 و2023 وأهدى المغرب أول ذهبية أولمبية منذ دورة أثينا 2004.

وخلف البقالي حل العداء الأمريكي روكس كينيث في المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية بزمن قدره 8.06.41 دقائق، ثم الكيني كيبيوت أبراهام في المركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية.

وشارك في هذا السباق ثلاثة عدائين عرب آخرين، حيث حل الثنائي التونسي محمد أمين الجهيناوي وأحمد جزيري في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، بينما جاء المغربي الآخر محمد تندوفت في المركز الثاني عشر.

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