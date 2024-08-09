إلغاء خطط تسيير تاكسي طائر للركاب خلال الأولمبياد

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أعلنت شركة تشغيل المطارات الفرنسية ايه.دي.بي أمس إلغاء خطط تجربة ما يطلق عليه التاكسي الطائر لنقل الركاب خلال أولمبياد باريس الصيفي بسبب عدم استخراج شهادة محركات المركبة في الوقت المناسب.

وكانت ايه.دي.بي، وهي شريك في المشروع، والشركة الألمانية المصنعة فولوكوبتر التي صممت وطورت الطائرة الكهربائية ذات المقعدين فولو سيتي، تأملان في استغلال الألعاب الأولمبية لعرض التاكسي الطائر والتحقق من جدوى الطيران الخالي من انبعاثات الكربون في بيئة حضرية.

ورغم أن المشروع يحظى بموافقة الحكومة، فإن مسؤولين في مدينة باريس انتقدوه باعتبار أنه يخدم الأثرياء.

ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة ايه.دي.بي أوجوستان دي رومانيه لإذاعة فرانس إنفو إنه سيتم تسيير رحلة تجريبية من دون ركاب في قصر فرساي بالقرب من باريس في اليوم الختامي للأولمبياد.

وأضاف: إن فولوكوبتر لم تتمكن من استخراج الشهادة في الوقت المناسب بسبب تأخر الموردين الأمريكيين في تسليم محركات المركبة.

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