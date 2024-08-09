100 جرام تنهي مسيرة المصارعة الهندية فوجات

المصدر: باريس - رويترز

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أعلنت المصارعة الهندية فينيش فوجات أنها قررت اعتزال الرياضة بعد استبعادها من نهائي منافسات وزن 50 كيلوجراماً حرة للسيدات في أولمبياد باريس الصيفي بعد أن جاء وزنها زائداً على الحد الأقصى المطلوب.

وكان من المقرر أن تخوض فوجات نزالاً مع الأمريكية سارة هيلدبراندت على الميدالية الذهبية لكن المصارعة الهندية (29 عاماً) لم تتمكن من اجتياز الوزن بفارق 100 جرام رغم حرمان نفسها من الطعام لمدة أسبوع وقضاء ساعات في الساونا لفقدان وزنها أثناء المنافسة.

وكتبت فوجات عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعي «فازت المصارعة وخسرت. وتحطمت أحلامي. ولم تعد لدي أي قوة». وأضافت: «وداعاً لسنوات من المصارعة 2001 - 2024. سأظل مدينة لكم جميعاً دائماً. آسفة». وحلت الكوبية يوسنيليس جوزمان لوبيز محل فوجات في النهائي الذي فازت به هيلدبراندت 3 - 0 وتوجت بالميدالية الذهبية.

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