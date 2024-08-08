أولمبياد باريس..الأردني زيد مصطفى يضمن فضية على الأقل في التايكوندو

المصدر: وكالات

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ضمن الأردني زيد مصطفى عبد الكريم فضية على الأقل في وزن -68 كلغ في مسابقة التايكوندو ببلوغه المباراة النهائية الخميس ضمن الألعاب الاولمبية في باريس 2024.

وتغلب زيد مصطفى المصنف سادساً وحامل فضية آسياد 2023، على البريطاني برادلي سيندن المصنف ثانياً وحامل فضية أولمبياد طوكيو صيف 2021، في نصف النهائي بنتيجة 2-1 (1-2، 4-2، 10-2).

ويلتقي ابن الثالثة والعشرين في النهائي الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف حامل ذهبية طوكيو صيف 2021 والمصنف أول.

وهي الميدالية الثالثة للأردن في مسابقة التايكوندو والرابعة بالمجمل في تاريخ مشاركاتها في الالعاب حتى الآن، حيث افتتح أحمد أبو غوش رصيد المملكة بفوزه بأول أول ميدالية ذهبية على الاطلاق في التايكوندو أيضاً في وزن -68 كلغ خلال دورة ريو دي جانيرو 2016، في حين أحرز صالح الشرباتي فضية وزن -80 كلغ في دورة طوكيو 2020 (أقيمت في 2021).

كما توّج عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في وزن -67 كلغ في الكاراتيه في دورة طوكيو أيضاً.

أهدي الميدالية إلى والدتي

قال مصطفى عبد الكريم الذي سيهدي بلاده أول ميدالية في ألعاب باريس "لا أجد الكلمات من أجل وصف شعوري. اليوم سألعب في النهائي، وآمل في أن أتمكن من تحقيق هدفي. آمل أن أجعل جميع الأردنيين سعداء".

وتابع "أهدي هذه الميدالية إلى والدتي. هي حياتي وآمل في أن أتمكن من اسعادها اليوم".

وعن المباراة في نصف النهائي، قال "هذه المباراة كانت صعبة جداً. منافسي كان يملك خبرة كبيرة، وانا واجهت لاعبا فاز ببطولة العالم مرتين".

وأردف عن تحضيراته لباريس "التحضير للألعاب الاولمبية كان شاقاً جداً. سافرت بعيداً عن بلدي وعائلتي وعملت بجد من أجل الالعاب الاولمبية، لذا أتوقع الفوز. لا شيء مستحيل".

ولدى السيدات، خسرت اللبنانية ليتيسيا عون المصنفة 11 في بلوغ نهائي وزن -57 كلغ بخسارتها أمام الإيرانية ناهد كيانيشانده المصنفة ثانية 0-2 (9-10 و0-3).

وما زالت عون في سباق الفوز ببرونزية ومنح بلادها أول ميدالية منذ 44 عاماً حيث ستلعب أمام الفائزة من مباراة الكندية سكيلار بارك الرابعة والتركية كوبرا إيلغون الخامسة اللتين تتواجهان في ملحق استدراكي.

ويسعى لبنان لتحقيق أول ميدالية أولمبية منذ 1980 وبرونزية حسن بشارة في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن فوق الثقيل.

فازت ابنة الـ 23 عاماً في ربع النهائي على ميليانا ريك من مقدونيا الشمالية 2-0 (9-8 و6-6)، بعدما كانت فازت في الدور السابق على لو تشا-لينغ السادسة من الصين تايبيه 2-0 (4-2 و3-2).

وفي الوزن عينه، تخوض التونسية شيماء التومي ملحقاً استدراكياً أمام البلغارية كيميا علي زاده، بعدما خسرت مباراتها في ربع النهائي بصعوبة أمام كيانيشانده 1-2 (2-5، 3-0، 3-2).

تأخرت التومي في الجولة الأولى وعادلت في الثانية وخسرت بصعوبة في الثالثة بنتيجة 2-3، وباجمالي المباراة 1-2.

وتواجه كيانيشانده في النهائي الكورية الجنوبية كيم يوجين.

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