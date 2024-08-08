حلق بالبرونزية.. المغرب يهدي العرب أول ميدالية أولمبية في كرة القدم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل المغرب هدفين في الشوط الأول ورباعية في الشوط الثاني ليفوز 6-صفر على مصر في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس اليوم الخميس.

وتناوب عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وبلال الخنوس وأكرم النقاش وأشرف حكيمي على تسجيل سداسية الانتصار التي منحت المغرب أول ميدالية عربية في كرة القدم الأولمبية.

وسجل عبد الصمد الزلزولي الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن حمزة علاء حارس مرمى مصر من التعامل معها.

وبعد ثلاث دقائق لعب الزلزولي تمريرة عرضية متقنة باتجاه سفيان رحيمي ليضع الكرة بضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.

وأضاف بلال الخنوس الهدف الثالث للمغرب بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة بعدما استلم الكرة وتوغل إلى حافة منطقة الجزاء وسدد بإتقان لتسكن الكرة الشباك.

وسجل رحيمي الهدف الرابع بعد تمريرة بينية من إلياس أخوماش ضربت الدفاع المصري ليضع مهاجم العين الإماراتي في انفراد ليضع الكرة بهدوء في الشباك.

وهذا هدف رحيمي الثامن في البطولة ليبتعد في صدارة الهدافين بفارق أربعة أهداف عن الإسباني فيرمين لوبيز.

وسجل النقاش الهدف الخامس بعد تسع دقائق إثر تمريرة من رحيمي داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة من مسافة قريبة في المرمى.

واختتم أشرف حكيمي أهداف اللقاء قبل ثلاث دقائق من صفارة النهاية من ركلة حرة مباشرة سددها ببراعة في الشباك.

وتعرض نجم المنتخب المصري أحمد زيزو لإصابة وترك المباراة في الدقيقة 12 في ضربة قوية للمنتخب المصري وهجومه خلال المباراة.

ومنذ انطلاق الألعاب الأولمبية، لم يفز أي منتخب عربي بميدالية في كرة القدم، واكتفى العرب ببلوغ المربع الذهبي ثلاث مرات، لينتهي هذا الانتظار في أولمبياد باريس 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز