هدفان للمغرب في مرمى مصر في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس

المصدر: البيان

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نجح المنتخب المغربي في تسجيل هدفين في مرمى نظيره المصري في الشوط الأول في لقاء تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024.

أحرز هدفي منتخب المغرب كل من: عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة "23"، و سفيان رحيمي في الدقيقة "26".

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيلة ضمت:

حمزة علاء، كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد شحاتة، محمد النني، أحمد نبيل كوكا، ومحمود صابر، إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو.

وضمت تشكيلة المغرب:

منير المحمدي، أشرف حكيمي، زكرياء الواحيدي، أكرم النقاش، المهدي بوكامير، أسامة تيرجالين، أمير ريشاريسون، بلال الخنوس، سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، وإلياس أخوماش.

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