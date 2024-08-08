إيمان خليف تتأهب لنهائي الملاكمة بطموح الذهب في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخوض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف نزالا ثأريا غدا الجمعة ضد الصينية يانغ ليو في نهائي منافسات وزن أقل من 66 كيلوغراما ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس.

وسطرت إيمان خليف اسمها في تاريخ الأولمبياد عندما نجحت في الوصول إلى النهائي على حساب حاملة اللقب، التايلاندية جان جايم سوانبينغ.

وضمنت إيمان خليف نيل إحدى الميداليتين الفضية أو الذهبية، وتلتقي في النهائي بالصينية يانغ ليو التي تأهلت على حساب التايوانية شين نين شين.

وستكون إيمان خليف، على موعد للثأر من نظيرتها الصينية، بعد حرمانها من مواجهتها في نهائي بطولة العالم 2023، بحجة ارتفاع معدلات هرمون التستوسترين لديها.

وبعد أن جرى استبعاد إيمان خليف من نهائي البطولة العالمية 2023، فازت الصينية يانغ ليو بالميدالية الذهبية لتلك المسابقة بقرار إداري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز