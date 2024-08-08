قائمة أغلى 5 لاعبين كرة قدم في أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي والمتخصص في الإحصائيات، عن قائمة أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس 2024، والتي ضمت 5 أسماء من بينهم نجم عربي، وسط سيطرة من اللاعبين الفرنسيين والإسبانيين.

وتشمل الألعاب الأولمبية التي تستمر فعالياتها حتى 11 أغسطس الجاري 329 ميدالية ذهبية موزعة على 32 رياضة، بما في ذلك كرة القدم، التي بدأت منافساتها في 24 يوليو، بفوز مثير لمنتخب المغرب ضد الأرجنتين (2-1).

وعلى الرغم من أن الأولمبياد لا يحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به البطولات الأخرى مثل يورو 2024 وكوبا أمريكا، إلا أن هناك عددًا من اللاعبين البارزين الذين يطمحون للفوز بالميدالية الذهبية هذا الصيف.

ومع ظهور مجموعة من أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس 2024، بقيم سوقية معتبرة، فإن هذا الأمر يعزز من قيمة البطولة هذا العام والتي لا محالة ستكون مثيرة ومليئة بالمفاجآت.

ويأتي في مقدمة أغلى اللاعبين، النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي فاز مؤخرًا بكوبا أمريكا ويشارك في الأولمبياد ضمن منتخب الأرجنتين، حيث تقدر قيمة ألفاريز بمبلغ 90 مليون يورو،" 99 مليون دولار" مما يجعله اللاعب الأكثر قيمة في البطولة.

في المباراة الافتتاحية ضد المغرب، كان ألفاريز هو النجم البارز، حيث واجه المدافع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يُعد بدوره ثاني أغلى اللاعبين في الأولمبياد، حيث تصل قيمته إلى 60 مليون يورو " 66 مليون دولار".

يأتي الفرنسي مايكل أوليز، الذي انتقل مؤخرًا إلى بايرن ميونخ الألماني، في المركز الثالث ضمن قائمة أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس 2024، بقيمة سوقية بلغت 55 مليون يورو " 60.5 مليون دولار".

يتفوق أوليز على مواطنه كاستيلو لوكيبا، نجم نادي لايبزيغ الألماني، الذي يتقاسم المركز الرابع مع الإسباني ألكس باينا، نجم فياريال، بقيمة سوقية تصل إلى 40 مليون يورو "44 مليون دولار ".

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