هنري: قيادة منتخب فرنسا إلى مباراة الميدالية الذهبية بالأولمبياد أشبه بالحلم

المصدر: وكالات

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قال مدرب منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم تييري هنري إن قيادة الفريق إلى مباراة الميدالية الذهبية بأولمبياد باريس 2024 أشبه بالحلم بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية يوم الجمعة ضد إسبانيا.

وصرح هنري للصحفيين يوم الخميس قائلا "أنا بكل بساطة في حلم أيا كانت نتيجة المباراة النهائية.وأنتم تعلمون جيدا مدى قدرتي على المنافسة. لذا، سنفعل كل ما بوسعنا للفوز بالمباراة. ولكن سيكون من الصعب الاستيقاظ من هذا الحلم".

تعني مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم أنه سيكون هناك فائز أوروبي بتلك الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ 32 عاما.

وكانت الميدالية الذهبية المماثلة الوحيدة التي حصلت عليها فرنسا في أولمبياد لوس أنجليس عام 1984، كما حصلت على الميدالية الفضية عندما أقيمت دورة الألعاب في باريس عام 1900.

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