ملك المغرب يوجه رسالة للبقالي بعد تتويجه بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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وجه ملك المغرب محمد السادس رسالة تهنئة للعداء سفيان البقالي بعد تتويجه بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع أمس الأربعاء في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس.

وقال الملك محمد السادس في رسالته: "يسعدنا أن نبعث لك بأحر تهانئنا بمناسبة تتويجك بالميدالية الذهبية في سباق 3 آلاف متر موانع في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، واحتفاظك بهذا اللقب مغربيا للمرة الثانية على التوالي بعد دورة طوكيو 2020".

وأضاف: "نبارك لك هذا الفوز المشرف لك ولبلدك المغرب، ونشيد بغيرتك الوطنية الصادقة وعزيمتك القوية ومثابرتك المعهودة للظفر بهذه الميدالية الأولمبية المرموقة، آملين في أن يمثل إصرارك ونجاحك المتميز نموذجا ملهما للرياضيات والرياضيين الشباب المغاربة للحذو حذوك؛ في سبيل تحقيق إنجازات تشرف الرياضة المغربية وترفع من مكانتها في القادم من مختلف الملتقيات الدولية".

وأتم: "لك منا كل التهنئة والتقدير، والله تعالى نسأل أن يوفقك للمزيد من التألق وأن يكلل دائما بالفوز مساعيك للوقوف براية الوطن خفاقة سامقة على قمة منصات التتويج".

وكان البقالي (28 عاما) تصدر سباق 3 آلاف متر موانع بعد منافسة شرسة مع عدة عدائين، بتسجيله 8:06.05 دقائق هو الأفضل له هذا الموسم، متفوقا على الأمريكي كينيث روكس (8:06.41 د)، والكيني أبراهام كيبيووت (8:06.47 د).

وأصبح البقالي ثالث رياضي عربي يتوج بالذهبية مرتين في الألعاب الأولمبية بعد مواطنه هشام الكروج (1500 متر و5 آلاف م في أثينا 2004) والسباح التونسي أسامة الملولي (1500 م حرة في بكين 2008 و10 كلم في المياه المفتوحة في لندن 2012).

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