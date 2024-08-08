اتحاد الكرة المغربي يخصص مكافأة مالية للفوز على مصر في أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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رصد الاتحاد المغربي لكرة القدم، حوافز مالية للاعبي المنتخب قبل مواجهة مصر، ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره المصري مساء اليوم الخميس في الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المركز الثالث في الأولمبياد في مواجهة نادرة بين فرق عربية بالأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية وفقاً لروسيا اليوم، أن الاتحاد المغربي رصد مبلغ يتخطى 30 ألف دولار من أجل هزيمة الفراعنة والحصول على المركز الثالث.

وتعرض منتخب المغرب للهزيمة في دور النصف نهائي على يد منتخب إسبانيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

بينما فشل منتخب مصر في التأهل لنهائي الأولمبياد بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة والفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في دور ربع النهائي.

بينما تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل بعدها حقق انتصار ثمين بركلات الترجيح على حساب باراغواي في ربع النهائي.

وستبث المباراة بين منتخبي مصر والمغرب عبر قناة بين سبورتس 1 HD، حيث تقوم مجموعة قنوات بين سبورتس بإذاعة مباريات الأولمبياد بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط عبر قنواتها.

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