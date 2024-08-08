تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث، بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتُقام المباراة مساء اليوم الخميس على ملعب "لا بوجوار"، حيث يسعى المنتخب المصري لحصد الميدالية البرونزية بعد الخسارة في نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتشهد المباراة غياب قلب الدفاع عمر فايد، الذي تم طرده في نصف النهائي أمام فرنسا، مما يُجبر المدرب البرازيلي ميكالي على إدخال محمد طارق لتعويض غيابه.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد المغرب

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد شحاتة

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل "كوكا"، محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد سيد "زيزو"

موعد مباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

المباراة ستُقام اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

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