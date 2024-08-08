مباراة تحديد المركز الثالث.. تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة مصر بأولمبياد باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بعد خيبة الأمل في نصف النهائي أمام إسبانيا، يستعد المنتخب المغربي لمواجهة مصر في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يُقام اللقاء المرتقب مساء اليوم الخميس على ملعب "لا بوجوار"، حيث يسعى كل من الفريقين للظفر بالميدالية البرونزية.

ويعود إلى صفوف المنتخب المغربي صانع الألعاب بلال الخنوس، بعد غيابه عن مباراة نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

التشكيل المتوقع للمنتخب المغربي أمام مصر:

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: أشرف حكيمي، زكرياء الواحيدي، أسامة العزوزي، المهدي بوكامير

خط الوسط: أسامة تيرغالين، أمير ريشاريسون، بلال الخنوس

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، سفيان رحيمي، إلياس أخوماش

موعد مباراة المغرب ضد مصر

تنطلق صافرة مباراة مصر والمغرب اليوم الخميس، 8 أغسطس 2024، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

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