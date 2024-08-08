بعد واقعة نايتون.. الصين تطالب بتكثيف فحوص المنشطات للرياضيين الأمريكيين في باريس

المصدر: وكالات

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طالبت الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات اليوم الخميس، الوكالة الدولية لفحوص المنشطات بتكثيف فحوص الكشف عن المنشطات على الرياضيين الأمريكيين بعد ثبوت مخالفة العداء الأمريكي إريون نايتون لوائح المنشطات.

وقبل يومين اتهمت الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات نظيرتها الأمريكية بازدواج المعايير قائلة إن الأخيرة تبذل قصارى جهدها لتبرئة ساحة الرياضيين الأمريكيين وفي الوقت نفسه تتهم الوكالة الصينية والوكالة العالمية بالتغطية على بعض المخالفات.

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