سباق القمة يشتعل بين أمريكا والصين.. التحديثات الأخيرة لجدول ميداليات أولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يشهد جدول الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، تنافسًا مثيرًا بين القوى الرياضية الكبرى على المراكز الأولى.

وتتصدر الولايات المتحدة الترتيب برصيد 94 ميدالية، منها 27 ذهبية، تليها الصين بـ 65 ميدالية، منها 25 ذهبية.

ويواصل الرياضيون العرب تقديم أداء مميز، حيث بلغ رصيدهم حتى الآن 6 ميداليات، تتضمن 3 ذهبيات، وفضية واحدة، وبرونزيتين.

ومع استمرار المنافسات، تترقب الجماهير العربية نتائج الأحداث المقبلة، خاصة في ظل التألق المستمر للرياضيين العرب.

وتستمر المنافسات بأولمبياد باريس حتى 11 أغسطس الجاري، مما يتيح الفرصة لإضافة المزيد من الميداليات وتعزيز مكانة العرب في الحدث الرياضي العالمي.

جدول الميداليات في أولمبياد باريس (حتى الآن):

الولايات المتحدة: 94 ميدالية (27 ذهبية)

الصين: 65 ميدالية (25 ذهبية)

أستراليا: 41 (18 ذهبية)

فرنسا: 50 (13 ذهبية)

بريطانيا: 49 (12 ذهبية)

كوريا الجنوبية: 27 (12 ذهبية)

اليابان: 31 (12 ذهبية)

إيطاليا: 27 (9 ذهبية)

هولندا: 20 (9 ذهبية)

ألمانيا: 18 (8 ذهبية)

كندا: 19 (6 ذهبية)

أيرلندا: 7 (4 ذهبية)

نيوزيلندا: 10 (3 ذهبية)

رومانيا: 8 (3 ذهبية)

المجر: 8 (3 ذهبية)

السويد: 8 (3 ذهبية)

البرازيل: 14 (2 ذهبية)

إسبانيا: 11 (2 ذهبية)

أوكرانيا: 7 (2 ذهبية)

كرواتيا: 6 (2 ذهبية)

أما عن الميداليات العربية، فأصبح الإجمالي حاليًا 6 ميداليات (3 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية)

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