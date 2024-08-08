6 ميداليات.. ارتفاع رصيد العرب في أولمبياد باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في اليوم الثاني عشر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس، ارتفعت حدة المنافسة بين المشاركين، وحافظت الولايات المتحدة على صدارتها لجدول الميداليات بإجمالي 94 ميدالية منها 27 ذهبية، تلتها الصين بـ 65 ميدالية منها 25 ذهبية.

ميداليات العرب في باريس

وعزز الرياضيون العرب رصيدهم ليصل إلى 6 ميداليات، بعدما فاز المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للرجال، محققًا إنجازًا رائعًا بالحفاظ على لقبه الذي حققه في أولمبياد طوكيو.

وفي التايكوندو، أضاف التونسي محمد خليل الجندوبي ميدالية برونزية في وزن 58 كغم بفوزه على الإسباني أدريان فيسنتي، ليحقق ميداليته الأولمبية الثانية بعد فضية طوكيو 2020.

إجمالي ميداليات العرب في باريس حتى الآن، بتاريخ الخميس 8 أغسطس 2024

سفيان البقالي - المغرب - ذهبية

وينفريد يافي - البحرين - ذهبية

كيليا نمور - الجزائر - ذهبية

فارس فرجاني - تونس - فضية

محمد خليل الجندوبي - تونس- برونزية

محمد السيد - مصر - برونزية

ويتوقع أن يحقق العرب ميدالية برونزية في كرة القدم بعد تأهل منتخبي المغرب ومصر لخوض مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارتهما في نصف النهائي أمام إسبانيا وفرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، تنتظر الجزائر ميدالية جديدة في الملاكمة بعد تأهل إيمان خليف إلى نهائي وزن 66 كيلوغرامًا بفوزها على التايلاندية جانجيم سوانافينغ.

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