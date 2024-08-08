3 ذهبيات ترفع الراية العربية في أولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق الرياضيون العرب نجاحات لافتة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تستضيفها باريس، خلال الفترة الحالية، حيث حصلوا على 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين.

وحققت الجزائر والبحرين والمغرب الميداليات الذهبية، فيما نالت تونس ميدالية فضية وبرونزية، وحصلت مصر على ميدالية برونزية.

الجزائرية كيليا نمور

وافتتحت الجزائرية كيليا نمور، البالغة من العمر 17 عامًا، سجل الميداليات الذهبية للعرب في الجمباز على العارضتين غير المتماثلتين بأداء رائع.

البحرينية وينفريد يافي

وفي سباق 3000 متر موانع للسيدات، توجت العداءة وينفريد يافي بالذهبية، لتسجل البحرين أولى ميدالياتها الذهبية في هذه الدورة بزمن قدره 8 دقائق و52 ثانية، متفوقة على الأوغندية شيروتيك فايث التي نالت الفضية.

المغربي سفيان البقالي

كما حصد البطل المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق 3000 متر موانع للرجال، ليضيف للمغرب أولى ميدالياتها الذهبية في أولمبياد باريس.

التونسي فارس فرجاني

تونس بدورها أحرزت ميدالية فضية عن طريق فارس فرجاني في مسابقة الحسام، بعد هزيمته أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه في المباراة النهائية بنتيجة 15-11.

التونسي محمد خليل الجندوبي

وأضاف محمد خليل الجندوبي برونزية في التايكواندو بعد فوزه على الإسباني أدريان فيسنتي يونتا في وزن 58 كيلوغرامًا.

المصري محمد السيد

أما مصر، فقد حققت ميداليتها بفضل المبارز محمد السيد، الذي نال البرونزية في مسابقة السيف بفوزه على المجري تيبور أندرافسي بالنقطة الذهبية 8-7.

ويتوقع أن يحقق العرب ميدالية برونزية في كرة القدم بعد تأهل منتخبي المغرب ومصر لخوض مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارتهما في نصف النهائي أمام إسبانيا وفرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، تنتظر الجزائر ميدالية جديدة في الملاكمة بعد تأهل إيمان خليف إلى نهائي وزن 66 كيلوغرامًا بفوزها على التايلاندية جانجيم سوانافينغ.

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