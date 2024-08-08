المغربي البقالي يفوز بذهبية سباق 3000 متر موانع في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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احتفظ سفيان البقالي بلقب سباق 3000 متر موانع للرجال في الأولمبياد ليمنح المغرب أول ميدالية في الألعاب اليوم الأربعاء، بينما نقل الإثيوبي لاميشا جيرما حامل الرقم القياسي العالمي إلى المستشفى بعد سقوط مروع.

سجل البقالي زمنا قدره ثماني دقائق و6.05 ثانية، بينما نال الأمريكي كينيث روكس الميدالية الفضية وحصل الكيني أبراهام كيبيووت على الميدالية البرونزية.

لكن فوز البقالي طغت عليه إصابة جيرما الذي تعثر فوق حاجز في اللفة الأخيرة وسقط بقوة على المضمار، مستلقيا بلا حراك بينما هرع الطاقم الطبي لمعالجته.

كانت عيناه مفتوحتين وكان يرتدي دعامة للرقبة بينما حمله أفراد الطاقم الطبي على محفة وقال أحد المسعفين لرويترز إنه نُقل إلى المستشفى. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه كان واعيا ويتحدث.

وقال منظمو باريس 2024 في بيان "بعد سقوطه في سباق 3000 متر موانع، تلقى لاميشا جيرما رعاية فورية من الفرق الطبية في الموقع. أفكارنا معه ونرسل له أطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل.

"اللجنة المنظمة على اتصال وثيق باللجنة الأولمبية الإثيوبية للبقاء على اطلاع على حالته".

وكان البقالي يركض في منتصف المتسابقين لمعظم السباق قبل أن ينطلق في آخر 300 متر لمطاردة جيرما الذي كان منفردا بالصدارة.

وبدا أن الثنائي على وشك خوض معركة ملحمية قبل أن يأخذ السباق منعطفا مفاجئا إثر اصطدام جيرما بالحاجز وسقوطه بقوة على المضمار حيث ظل بلا حراك.

وطارد البقالي روكس في المنعطف الأخير قبل أن يسجل الأمريكي أفضل رقم شخصي له ليحصل على الميدالية الفضية في مفاجأة أخرى.

ورفع البقالي ذراعيه للاحتفال وهو يعبر خط النهاية ليصبح أول عداء يفوز بهذا السباق مرتين على التوالي منذ الفنلندي فولماري إيسو-هولو في عامي 1932 و1936.

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