مصر تهدر فرصة الثأر من إسبانيا والتأهل إلى نصف نهائي كرة اليد

المصدر: باريس - أف ب

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فرّط منتخب مصر لكرة اليد بتأهله إلى نصف النهائي للمرة الثانية توالياً، عندما خسر أمام إسبانيا 28 - 29، بعد التمديد (الوقت الأصلي 25-25).

ووقف المشوار الرائع للفراعنة في ربع النهائي على يد إسبانيا، التي كانت حرمتهم من ميدالية برونزية تاريخية في نسخة 2021 في طوكيو (31 - 33). كما انتهى مشوار فرنسا، الذي وصل إلى نهائي النسخ الأربع الماضية، وتوج باللقب ثلاث مرات، عند ربع النهائي، على يد ألمانيا، بالخسارة بعد شوط إضافي 34 - 35.

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