4 ذهبيات في الشراع تفتح باب المجد أمام الهولندية باوميستر

المصدر: باريس - د ب أ

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توّجت الهولندية ماريت باوميستر بالميدالية الذهبية أمس، في منافسات دينجي السيدات بمسابقة الشراع بأولمبياد باريس 2024.

وأصبحت باوميستر بذلك أكثر سيدة تتويجاً بالميداليات في منافسات الشراع الأولمبية، بواقع أربع ميداليات. وأنهت باوميستر (34 عاماً) السباق في المركز الرابع في سباق الأمس ولكن كان هذا يكفيها للحصول على الميدالية الذهبية بالمجموع والتواجد على قمة منصة التتويج. وحصدت الدنماركية آن ماري ريندوم الميدالية الفضية، فيما حصلت النرويجية لين هورست على الميدالية البرونزية.

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