الإيرلندية هارينغتون.. وداع ذهبي للملاكمة

المصدر: باريس - د ب أ

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أكدت الملاكمة الإيرلندية كيلي هارينغتون، أنها ستعتزل كبطلة بعدما حصدت ثاني ميدالية ذهبية أولمبية على التوالي.

وتغلبت الملاكمة الإيرلندية على الصينية يانغ وينلو، في رولان غاروس، في نهائي منافسات وزن 60 كجم سيدات.

وحقق هذا الفوز لهارينغتون ثاني ميدالية ذهبية على التوالي في الأولمبياد، حيث دافعت عن ميداليتها الذهبية التي حصدتها في أولمبياد طوكيو 2020، وأكدت أنها ستعتزل عقب النزال.

وقالت هارينغتون لشبكة «أر.تي.إي»: «هذه هي النهاية، اكتفيت.. قلت دائماً أنني سأعتزل كبطلة، وهذا ما جرى».

وأضافت: «دعوني أقولها مجدداً: أنا راضية عن نفسي وافتخر بما حققته». وقالت هارينغتون: «لم أعتقد أن هذا ممكن».

وأضافت: «أشكر المدربين هنا، وفي بلادي، وأشقائي وأمي وأبي وأصدقائي المقربين الذين شجعوني على الاستمرار حتى عندما كنت غير واثقة من نفسي».

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