رقم قياسي في اللفة السريعة لسباق 200 متر للدراجات

المصدر: باريس - رويترز

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سجل الهولندي هاري لافريسن، رقماً قياسياً عالمياً في اللفة السريعة لسباق دراجات 200 متر، ليتصدر تصفيات الرجال ضمن منافسات الدراجات على المضمار في أولمبياد باريس أمس.

وبدأ يوم آخر من المنافسة المثيرة مع الأسترالي ماثيو ريتشاردسون، الذي حطم الرقم القياسي العالمي الذي سجله بول نيكولاس من ترينيداد وتوباجو عام 2019. وسجل ريتشاردسون 9.091 ثوانٍ ليحطم الرقم القياسي الذي سجله نيكولاس وهو 9.100 ثوانٍ في بوليفيا.

لكن ريتشاردسون لم يتمكن من الاحتفاظ بالرقم القياسي لفترة طويلة حيث انطلق لافريسن (27 عاماً)، الذي حصل للتو على الميدالية الذهبية مع فريقه في سباق السرعة أمس الثلاثاء، حول المضمار في 9.088 ثوانٍ، بمتوسط سرعة 79 كيلومتراً في الساعة. وتأهل أفضل 24 متسابقاً من أصل 30 إلى تصفيات الجولة الأولى التي تقام في وقت لاحق، إذ يتنافس المتسابقون ضد بعضهم بعضاً.

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