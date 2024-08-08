التونسي الجندوبي يرفع رصيد العرب إلى 5 ميداليات في الأولمبياد

المصدر: باريس - د ب أ

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أحرز لاعب التايكوندو التونسي محمد خليل الجندوبي، برونزية في وزن أقل من 58 كلغ أمس ضمن أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على الإسباني أدريان فيسنتي يونتا 2-0 (11-3 و12-1).

وهذه الميدالية الثانية للجندوبي (22 عاماً) في الألعاب الأولمبية بعد فضية الوزن عينه في أولمبياد طوكيو صيف 2021، والخامسة للعرب في النسخة الحالية بعد تتويج البحرينية وينفريد يافي بذهبية 3000 موانع وفوز الجزائرية كيليانا نمور بذهبية في الجمباز، وفوز التونسي فارس الفرجاني بفضية في المبارزة، والمصري محمد السيد ببرونزية في المبارزة أيضاً.

من جهة أخرى، أعربت البحرينية وينفريد يافي، عن سعادتها البالغة بفوزها بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع للسيدات بدورة ألعاب باريس الأولمبية، أمس. وأوضحت يافي، التي حطمت الرقم القياسي الأولمبي للسباق، أن حلمها تحول إلى حقيقة بحصولها على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.

وحققت يافي بطلة العالم رقماً أولمبياً جديداً بعد أن أنهت السباق في زمن قدره 8 دقائق و52 ثانية و76 جزءاً من الثانية، لتتفوق بفارق ست ثوانٍ على الرقم الأولمبي القديم، الذي تحقق في دورة بكين عام 2008.

وقالت يافي عقب السباق: «أنا في قمة السعادة. لقد تحول الحلم إلى حقيقة. مجرد المشاركة في الأولمبياد حلم، فما بالك بالفوز بالميدالية الذهبية، وتحطيم الرقم القياسي الأولمبي».

وأضافت يافي: «لم أكن أتوقع تحطيم الرقم القياسي الأولمبي. ولا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عمّا بداخلي الآن. لقد اتبعت تكتيكاً يتمثل في البقاء في منتصف المتسابقين والتقدم خطوة بخطوة تدريجياً ثم الانقضاض التام في آخر 50 متراً».

أما الأوغندية بيرث تشيموتاي، الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو 2020، فقد جاءت في المركز الثاني، لتفوز بالميدالية الفضية وتحقق رقماً وطنياً جديداً بلغ 8 دقائق و53 ثانية و34 جزءاً من الثانية.

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