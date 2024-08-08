الصين تعتقل امرأة نشرت تعليقات «مسيئة» ضد لاعبات تنس الطاولة

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بكين - رويترز

قالت الشرطة في بكين إنها ألقت القبض على امرأة يشتبه في أنها نشرت تعليقات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي عن الرياضيين والمدربين الصينيين بعد نهائي فردي السيدات لتنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقالت الشرطة في منطقة داشينغ في بيان صدر في وقت متأخر أول من أمس إن المشتبه بها، (29 عاماً)، «لفقت معلومات خبيثة وشوهت سمعة الآخرين بشكل صارخ، مما أدى إلى تأثير سلبي على المجتمع».

وقالت الشرطة إن القضية قيد التحقيق، رغم عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول هذه التعليقات التشهيرية.

وفي مباراة السبت الماضي، تغلبت حاملة اللقب الصينية تشين مينغ على زميلتها في الفريق سون ينجشا والمصنفة الأولى عالمياً أيضاً، بنتيجة 4 - 2 في إعادة لمباراتهما في طوكيو قبل ثلاث سنوات. وخلال المباراة، كانت هناك هتافات مسموعة لسون وصيحات استهجان موجهة إلى تشين كلما حصلت على نقطة وفقاً لبث المباراة عبر الشاشات. وبعد المباراة، لجأ العديد من الأشخاص إلى مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد سلوك الجماهير. وقال أحد مستخدمي موقع ويبو للتواصل الاجتماعي «إذا سُمح لهذا النوع من ثقافة المشجعين بالتغلغل في الرياضة، فقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تقويض حتى الرياضيين الأكثر موهبة، مثل سون ينجشا». وقال موقع ويبو، موقع صيني شائع للتدوين المصغر يشبه موقع إكس للتواصل الاجتماعي، إنه حذف أكثر من 12 ألف مشاركة وحظر أكثر من 300 حساب بسبب ما وصفه بالتعليقات «غير القانونية».

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