الوزن الزائد يحرم المصارعة الهندية فوجات من المنافسة على الذهبية

المصدر: باريس - رويترز

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قالت اللجنة الأولمبية الهندية، أمس، إن المصارعة فينيش فوجات استبعدت من نهائي وزن 50 كيلوجراماً للسيدات في المصارعة الحرة بأولمبياد باريس، بعد فشلها في الوصول للوزن المطلوب.

وكان من المقرر أن تنافس فوجات على الميدالية الذهبية مع الأمريكية سارة هيلدبراندت.

وقالت اللجنة الأولمبية الهندية في بيان «إنه من المؤسف أن تعلن البعثة الهندية استبعاد فينيش فوجات من فئة 50 كيلوجراماً في مصارعة السيدات. رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق طوال الليل، فقد تجاوز وزنها 50 كيلوغراماً. ويعني هذا الاستبعاد أن فوجات لن تحصل على ميدالية».

وأثار الخبر موجة من التعاطف بين مواطنيها، إذ وصفها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي بأنها «بطلة بين الأبطال».

وأضاف مودي: «أنتِ فخر الهند ومصدر إلهام لكل هندي. إن انتكاسة اليوم مؤلمة. أتمنى أن تعبر الكلمات عن شعور اليأس الذي يتملكني. في الوقت نفسه، أعلم أنكِ تجسدين روح الصمود. لقد كانت طبيعتك دائماً مواجهة التحديات. عودي أقوى مما كنتِ! نحن جميعاً نشجعك».

وقال أبيناف بيندرا، الفائز بأول ميدالية أولمبية فردية للهند في بكين 2008، إنه «محطم تماماً».

وأضاف: «في بعض الأحيان لا تحتاج إلى ميدالية ذهبية لتكون بطلاً حقيقياً للناس».

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