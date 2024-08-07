ضربة موجعة للفراعنة قبل مواجهة المغرب..إصابة ثنائي منتخب مصر بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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أصيب ثنائي منتخب مصر الأولمبي محمود صابر ومحمد مغربي مساء اليوم الأربعاء، بفيروس كورونا قبل مباراة المغرب المرتقبة على تحديد صاحب الميدالية البرونزية، في دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024» المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية، وفقاً للمصري اليوم.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 يوم الجمعة قبل الماضي، الموافق 26 من شهر يوليو الماضي وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري.

ويستعد المنتخب المصري الأولمبي لمواجهة نظيره المغربي غداً في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس، في قمة عربية بامتياز.

جاء ذلك بعد أن خسر المنتخب المصري بقيادة المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين على ملعب «جروباما ستايديوم» بمدينة ليون الفرنسية، ضمن نصف نهائي البطولة.

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