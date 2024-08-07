شجار بين عداءين يحول السباق إلى فوضى عارمة في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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شهدت تصفيات سباق 5 آلاف متر ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس، شجارا بين العداء البريطاني جورج ميلز والفرنسي هوغوهاي مما تسبب بفوضى عارمة.

فعندما كان ميلز في طريقه لإنهاء السباق وحجز مكانه في النهائي، سقط فجأة مع العديد من المتسابقين الآخرين على الأرض، ما حرمه من الوصول إلى خط النهاية في الوقت المناسب.

وبعد السباق، واجه ميلز منافسه هوغو هاي بغضب، حيث اعتقد أن الفرنسي كان مسؤولا عن تعثره، كما شوهد أمام الكاميرا وهو يصرخ في وجه منافسه قبل أن يدفعه.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات والآراء عن الحادث المثير للجدل.

وفي تصريح لوسائل الإعلام بعد السباق، قال ميلز:

"أعتقد أن الأمر واضح للغاية لقد تم إخراجي من السباق بينما كنت على وشك تجاوز المسار المستقيم الأخير".

وأضاف "إذا كان هذا هو سباقي الأخير هنا أود أن أشكر الجميع لمشاهدته".

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