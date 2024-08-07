على طريقة "المهمة المستحيلة"..توم كروز يُفاجئ الجمهور في حفل ختام أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير إعلامية أن الممثل الأمريكي توم كروز والفرقتين الفرنسيتين "إير" و"فيونيكس" سيظهرون في الحفل الختامي لأولعاب باريس 2024. ومن المتوقع أن يؤدي نجم هوليوود عروضا تحاكي مشاهد الحركة (الأكشن) في سلسلة الأفلام الشهيرة "مهمة مستحيلة" " Mission impossible" والذي يلعب كروز دور البطولة فيها. وتأتي هذه الفكرة كجزء من عملية التسليم الرمزية للعلم الأولمبي من باريس إلى لوس أنجلوس التي تستضيف أولمبياد 2028، والتي تضم ضمن أحيائها هوليوود، قلب الصناعة السينمائية الأمريكية.

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن توم كروز سيشارك في عملية التسليم الرمزية للعلم الأولمبي من باريس إلى لوس أنجلوس التي تستضيف أولمبياد 2028، خلال حفل اختتام ألعاب باريس الأحد المقبل.

وأضاف تقرير الصحيفة أن كروز يخطط لأداء مشهد على واجهة ملعب فرنسا، وصوّر بالفعل مشهدا حول لافتة "هوليود" الشهيرة في لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن تؤدي فرقتا "إير" و"فيونيكس" -وهما فرقتان حظيتا بنجاح كبير خارج فرنسا- عروضا في الحفل المقررة إقامته الأحد 11 أغسطس الجاري، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي.

وحتى الآن، أعلن المنظمون أن الحفل الذي سيقام في "ستاد دو فرانس" في الضاحية الباريسية سان دوني سيتناول عالما دراميا لا توجد فيه الألعاب الأولمبية.

ومن المنتظر أن يكون حفل الختام أقصر بكثير، على أن يقام بطريقة أكثر تقليدية في "ستاد دو فرانس" في الحادي عشر من أغسطس الجاري.

وتمكن هذا الأسبوع نحو 30 صحافيا من حضور بضع دقائق من التمارين، حيث رفع المدير الفني للحفل توما جولي جانبا صغيرا من الحجاب عن تفاصيله. ويذكر أن جولي هو نفسه المدير الفني لحفل الافتتاح الذي لاقى انتقادات واسعة.

وقدم جولي لمحة سريعة للصحافيين عما سيتضمنه حفل الختام، وقال إنه ينظر إلى الألعاب باعتبارها "نصبا هشا"، ويتخيل مع فريقه من المؤلفين ما سيحدث إذا "اختفت وأعاد شخص ما بناءها في المستقبل البعيد". وكشف للصحافيين عن مشهد قصير "يصل فيه مسافرون من زمان ومكان آخر إلى أرضنا ويكتشفون آثارا مرتبطة بتاريخ الألعاب الأولمبية".

ومن المتوقع أن يضم حفل الختام أكثر من 100 راقص وفنان سيرك ومؤدٍ، مع الوعد بعروض جوية وتجهيزات عملاقة وإضاءة مذهلة.

توم كروز لتسلم العلم الأولمبي

شارك في حفل الافتتاح العديد من المغنيين العالميين أبرزهم ليدي غاغا وسيلين ديون وآية ناكامورا، في حين سيحضر الختام أيضا عدة مشاهير.

وسيكون أكثر نجوم هوليوود جرأة الممثل كروز الذي سبق له أن شارك في العديد من الأحداث الرياضية والأولمبية، الرابط الطبيعي بين باريس وألعاب لوس أنجليس 2028.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن كروز كان يستعد للقيام بحيلة مذهلة لالتقاط العلم الأولمبي ونقله إلى لوس أنجليس، حيث تم تصوير مقاطع الفيديو بالفعل على جانبي المحيط الأطلسي.

ولم يكن هناك نقص في نجوم هوليوود الحاضرين للألعاب والذين قد يلعبون أيضا أدوارا بارزة، بينهم مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ والممثلة الأمريكية إيفا مينديس والممثل الكندي راين غوزلينغ والنجمة شارون ستون.

كما من المتوقع أن تؤدي المغنية بيونسيه، وهي مؤيدة متحمسة للبعثة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، إحدى أغنياتها.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن اثنين من أكبر الفرق الموسيقية الفرنسية تؤديان بالإنكليزية، إير وفينيكس، من المقرر أن يشاركا في الحفل.

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