منتخب مصر لكرة اليد يودع أولمبياد باريس 2024 بخسارة أمام "الماتادور"

المصدر: البيان

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تبخرت أحلام منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، بعدما خسر أمام إسبانيا 29- 28 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وكان منتخب "الفراعنة" متقدمين بفارق 7 أهداف كاملة خلال المواجهة، قبل أن يعود "الماتادور" ويقلص النتيجة، حتى وصل للتعادل بنتيجة 25-25 مع نهاية المباراة.

وحسمت إسبانيا الفوز بنتيجة 29-28، في الوقت الإضافي، بعد لقاء مثير، أضاعها المنتخب المصري بشكل غريب، وفقاً لروسيا اليوم.

وفشل منتخب مصر في تكرار سيناريو التأهل إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد، لينتقل للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن، بعدما أن حصل على المركز الرابع في دورة طوكيو 2020.

ولم ينجح "الفراعنة" بالثأر لهزيمتهم أمام إسبانيا، في مباراة الميدالية البرونزية أولمبياد طوكيو 2020.

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