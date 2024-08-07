أولمبياد باريس 2024 تُحطم الرقم القياسي ببيع 9.4 مليون تذكرة

المصدر: وكالات

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باعت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أكثر من 9.4 ملايين تذكرة حتى اليوم الأربعاء ولا يزال يتبقى 4 أيام على حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

وكشف إتيان توبويس، مدير عام اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الصيفية والبارالمبية 2024، عن هذا الرقم خلال مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو، مؤكدًا "لقد تم كسر رقم أولمبياد أتلانتا القياسي"، والتي شهدت بيع 8.7 مليون تذكرة.

وقال توبويس "نحن متقدمون بفارق كبير" مؤكدًا أنه "لا يزال أمامنا بعض الفرص"، بالرغم من عدم إفصاحه عن أرقام محددة، في منافسات محددة وبحفل الاختتام الذي سيقام على ملعب فرنسا يوم الأحد المقبل.

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