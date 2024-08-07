أولمبياد باريس.. اعتقال لاعب هوكي أسترالي لشرائه مواد محظورة

المصدر: وكالات

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قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم الأربعاء إن أحد لاعبي فريق الهوكي للرجال اعتقل في باريس وقيد الاحتجاز، فيما قال مكتب المدعي العام في باريس إن الاحتجاز جاء بعد شرائه الكوكايين.

وقال مكتب المدعي العام "ألقى ضباط الشرطة الذين شاهدوا عملية تداول الكوكاكين أسفل مبنى في الدائرة التاسعة في باريس ليلة السادس والسابع من أغسطس القبض على البائع المولود في 2006 والمشتري المولود في 1995 في أستراليا".

وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إنه لم توجه أي اتهامات للاعب الذي لم تكشف عن هويته. ولم تعلق على سبب اعتقاله.

وقالت اللجنة في بيان لها "اللجنة الأولمبية الأسترالية تواصل الاستفسار عن الأمر والترتيب لدعم اللاعب".

وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر بالشرطة إن لاعب الهوكي الأسترالي اشترى نحو جرام واحد من الكوكايين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الاتحاد الدولي للهوكي على الواقعة.

وودع منتخب أستراليا للرجال منافسات الهوكي من دور الثمانية بخسارته 2-صفر أمام هولندا يوم الأحد الماضي.

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