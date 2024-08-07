وفد الإمارات يختتم المشاركة الـ11 بدورات الألعاب الأولمبية

المصدر: البيان

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اختتم وفد الإمارات الرياضي مشاركته الحادية عشر بدورات الألعاب الأولمبية والتي بدأت قبل 40 عاماً في نسخة لوس أنجلوس 1984، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو – 11 أغسطس) بمشاركة 10,500 رياضياً من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشآة رياضية، وشاركت فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية تنافسوا في 5 ألعاب مختلفة هي الفروسية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والسباحة.

وأنهى وفدنا مشاركته في أولمبياد باريس حسب الجدول الزمني للرياضات الخمس المشاركة،حيث اختتم عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز مشاركته ضمن أفضل 19 فارساً وفارسة في المرحلة النهائية من أصل 75 شاركوا في جميع مراحل مسابقة الفردي، مسجلاً 8 أخطاء بزمن 83.38 ثانية في المركز الـ19، كأصغر فارس بالدورة بمشاركة تاريخية أولى في المحافل الأولمبية، كما اختتم منتخب قفز الحواجز مشاركته بمسابقة الفرق من خلال منافسات الشوط التأهيلي في المركز الـ 18 بإجمالي 72 خطأ، بزمن وقدره 249.47 ثانية.

وعلى مستوى رياضة السباحة شارك كلاً من مها الشحي بسباق 200 متر حرة محققة زمناً وقدره 2:17.17 دقيقة بفارق 20 جزء من الثانية عن رقمها السابق، في المركز الـ28 بالترتيب العام، ويوسف المطروشي الذي سجل زمناً وقدره 50:39 ثانية بسباق 100 متر حرة في المركز الـ 44، محطماً رقمه السابق 50:43 ثانية، فيما اختتمت كذلك مريم الفارسي عداءة منتخبنا الوطني مشاركتها في الدورة بالمركز التاسع بمنافسات الجولة الثانية في سباق 100 متر بزمن وقدره 13.26 ثانية، محققة رقماً شخصياً جديد.

وأنهت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات مشاركتها بسباق الطريق بالدورة الأولمبية دون تحقيق أي نتيجة، نظراً لعدم إكمالها للسباق الذي بلغت مسافته 158 كم بمشاركة 96 لاعبة.



وأنهى كذلك منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في الدورة بـ6 أوزان مختلفة عن طريق كل من بشيرات خرودي بوزن 52 كجم، ونارمند بيان بوزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي بوزن تحت 81 كجم ، و أرام جريجوريان الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة وزن تحت 90 كجم، بعد تقديم مستويات مشرفة والفوز في المباراتين الأولى والثانية، وظافر آرام بوزن تحت 100 كجم، وعمر معروف بمسابقة وزن فوق 100 كجم، الذي خرج من دور الـ16 بسبب بعض الأخطاء التحكيمية عقب الفوز على بطل الجزائر في دور الـ32.

من جانبه أكد فهد عبد الله بن جمعة نائب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن مشاركة العداءة مريم الفارسي في النسخة الـ 33 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري، خطوة في الاتجاه الصحيح لتأهيل أبطال أولمبيين بأعلى المستويات لتمثيل دولة الإمارات في البطولات الدولية والأولمبية.

وأوضح أن المشاركة في حد ذاتها تعد من المكتسبات المهمة التي تمثل أساساً صلباً للعمل على البرامج التطويرية التي اعتمدها الاتحاد منذ تسلمه مقاليد الأمور، إذ حرصنا على توفير المتطلبات الضرورية لمنحها فرصة المشاركة في الأولمبياد، وإظهار قدراتها، حيث ندرك أن الوصول إلى هذه المرحلة يعزز طموحها ويسهم في ترسيخ الصورة المشرفة عن الفتاة الإماراتية، والاستفادة من التجربة الكبيرة مع نخبة الأبطال حول العالم.

وأضاف: "ماضون في تنفيذ خطة الاتحاد برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد المر والرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة "أم الألعاب" في الدولة، واستقطاب خامات ومواهب جديدة لديها القدرة على تمثيل الإمارات في المحافل الكبرى، سعياً لزيادة عدد اللاعبين واللاعبات للمشاركات القادمة، على كافة الأصعدة".

وأوضح نائب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن الاتحاد سيحصي ثمار الخطة الشاملة التي أطلقها مؤخراً في الكشف عن المواهب وتأهيلها وتوفير البيئات المحفزة لها، والدفع بها في البطولات الكبرى، متوقعاً في الوقت نفسه انعكاس هذه الخطة إيجاباً على نسبة المشاركة الإماراتية في ألعاب القوى في البطولات الدولية، وصولاً إلى الألعاب الأولمبية القادمة.

كما أكد ناصر عاشور، الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن مشاركة البطلة الواعدة مريم الفارسي في النسخة الـ 33 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري، يتوج الخطط الاستراتيجية للاتحاد برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد المر في ترسيخ الجهود الداعمة لاكتشاف المواهب ورعايتها وتنمية قدراتها وصولاً إلى مستوى التنافسية العالمية.

وأضاف:" المبادرات التي تبناها اتحاد الإمارات لألعاب القوى خلال السنوات الثلاث الماضية نجحت في توسيع قاعدة الممارسين للعبة بالتعاون مع الأندية، كما أنها ساهمت بدرجة كبيرة من خلال البطولات والفعاليات المتنوعة في الوصول في بناء قاعدة صلبة من المواهب التي تمثل مستقبل اللعبة في الدولة، بما تمتلكه من قدرات كبيرة وإمكانات عالية أثمرت عن نتائج ملموسة في البطولات الداخلية والخارجية".

وأوضح أن اللجان المعنية في اتحاد الإمارات لألعاب القوى ماضية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تسهم في اكتشاف المواهب، وتوفير الفرص الكفيلة بالتأهيل والإعداد وفق أفضل الممارسات، لصناعة جيل جديد من الأبطال للإسهام في رفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

وقال:" نستشرف المستقبل الأفضل لهذه اللعبة، ونتطلع لمزيد من المشاركات في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ونسعى من خلال منظومة عمل متكاملة إلى وجود العديد من الأبطال لتمثيل الدولة في المحافل الخارجية، آملين أن يمثل أولمبياد الشباب القادم 2026 هدفاً لخططنا الرامية للمشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير".

صدارة

استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة جدول الترتيب العام لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مع بداية اليوم الخامس عشر من عمر الدورة برصيد 86 ميدالية ملونة بواقع 24 ذهبية، و31 فضية، و31 ميدالية برونزية، واحتلت الصين المركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 59 ميدالية ملونة بواقع 22 ذهبية، و21 فضية، و 16 ميدالية برونزية ، واستراليا في المركز الثالث برصيد 36 ميدالية بواقع 14 ذهبية، و12 ميدالية فضية، و10 برونزيات، وجاءت فرنسا الدولة المستضيفة بالمركز الرابع برصيد 48 ميدالية بواقع 13 ذهبية، و16 فضية، و 19 ميدالية برونزية، وبريطانيا في المركز الخامس برصيد 46 ميدالية بواقع 12 ذهبية، و 15 فضية، و19 برونزية، واحتلت الجزائر ومملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً بالمركز الـ43 بجدول الترتيب بذهبية واحدة، وتونس في المرتبة الثانية عربياً والمركز الـ58 بجدول الترتيب بميدالية واحدة فضية، ومصر في المركز الـ69 ببرونزية واحدة في المرتبة الثالثة عربياً.

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