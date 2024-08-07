مباراة البرونزية.. طاقم تحكيم نرويجي لمواجهة مصر والمغرب في أولمبياد باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اختارت اللجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، النرويجي إيسبين إيسكاس حكماً لمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بين مصر والمغرب، والتي ستقام غداً الخميس على ملعب "لا بوجوار" في مدينة نانت.

وسيكون إيسكاس مدعوماً بالثنائي النرويجي إيريك جان إنجان وإيزاك باشيفيكين كمساعدين، بالإضافة إلى الحكم الرابع الفرنسي فرنسواه ليتيكسر، بينما يتولى كيريل ميجينير من النرويج مهمة حكم الفيديو.

وتعد هذه المباراة فرصة تاريخية للعرب، حيث يتنافس المنتخبان على تحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخ كرة القدم العربية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر والمغرب غداً الخميس 8 أغسطس في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسيتم بثها مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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