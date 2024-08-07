خمسة لاعبين عرب يتصدرون التشكيل المثالي لنصف نهائي أولمبياد باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختير خمسة لاعبين عرب ضمن التشكيل المثالي، للدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، ثلاثة منهم مصريين ولاعبين من المغرب.

ووفقاً لمنصة "سوفا سكور" العالمية، فإن الخمسة لاعبين هم، حمزة علاء، حسام عبد المجيد، محمود صابر (مصر)، أشرف حكيمي، وأمير ريتشاردسون (المغرب).

وجاء التشكيل بالكامل، على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (مصر)

خط الدفاع: كيليان سيلديليا (فرنسا)، لويك بادي (فرنسا)، حسام عبد المجيد (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب)

خط الوسط: جوريس شوتارد (فرنسا)، أمير ريتشاردسون (المغرب)

خط الهجوم: محمود صابر (مصر)، فيرمين لوبيز (إسبانيا)، مايكل أوليز (فرنسا)، جون فيليب ماتيتا (فرنسا)

ويتنافس منتخبا مصر والمغرب على أول ميدالية أولمبية عربية بكرة القدم في تاريخ الأولمبياد.

ويلتقي منتخب مصر نظيره المغرب غدًا الخميس، لتحديد الفائز منهما بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، أما المباراة النهائية ستقام يوم الجمعة وستجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز