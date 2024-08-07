أولمبياد باريس .. منتخب مصر لكرة اليد يفرط في بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية توالياً

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تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور قبل النهائي بمسابقة كرة اليد للرجال في أولمبياد باريس بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 29 / 28 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بدور الثمانية.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بفارق أربعة أهداف، بنتيجة 12 / 8.

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب الإسباني وأنهاه متقدما بأربعة أهداف 17 / 13 ليحتكم الفريقان لوقت إضافي.

وأنهى المنتخب الإسباني الوقت الإضافي متقدما بفارق هدف بنتيجة 4 / 3، ليفوز بالمباراة بنتيجة 29 / 28.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى التي تقام في وقت لاحق اليوم بين ألمانيا وفرنسا.

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