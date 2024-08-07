إصابة فيروسية تقصي رياضية من أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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قالت لاعبة ترايثلون بلجيكية، أصيبت بمرض مما تسبب في انسحاب فريقها من سباق التتابع المختلط في أولمبياد باريس 2024، إن فحوص الدم أظهرت أن "أحد الفيروسات" كان السبب في مرضها.

أعلنت اللجنة الأولمبية البلجيكية، يوم الأحد، انسحاب لاعبي فريقها من سباق التتابع المختلط في الترايثلون يوم الإثنين لأن "الترايثلت" كلير ميشيل لم تتمكن من المنافسة.

كانت ميشيل تنافست قبل أيام قليلة في سباق الترايثلون النسائي، الذي تضمن سباحة في نهر السين.

كانت مستويات البكتيريا في النهر الملوث لفترة طويلة متقلبة أثناء دورة الألعاب، ما تسبب في إلغاء حصص سباحة تجريبية قبل بدء منافسات الترايثلون وتأجيل سباق الثلاثي للرجال ليوم واحد.

قال منظمون إن اختبارات جودة المياه التي أجريت يوم سباق الترايثلون الفردي أظهرت مستويات "جيدة للغاية" فيما يتعلق بانتشار البكتيريا البرازية الإشريكية القولونية والمكورات المعوية.

وأفادت بعض وسائل الإعلام أن ميشيل أصيبت بالمرض بسبب بكتيريا الإشريكية القولونية، وقضت عدة أيام في المستشفى.

وفي منشور على "إنستغرام" يوم الثلاثاء، كتبت ميشيل "هناك كثير من المعلومات المتضاربة في وسائل الإعلام مؤخرا"، وأنها تريد "توضيح بعض الأمور".

وكتبت أن بكتيريا الإشريكية القولونية هي التي اصابتها بالمرض، مضيفة أنها سعت إلى العلاج في عيادة في القرية الأولمبية يوم الأحد بعد عدة أيام من القيء والإسهال "تركت كمعدتي خاوية تماما"، على حد قولها.

ووجهت كلير الشكر لكل من أرسلوا رسائل الأمنيات بالشفاء، وقالت إن "قلبها يتجه أولا وقبل كل شيء" إلى زملائها في فريق التتابع "الذين خسروا أيضا فرصة أخرى للسباق".

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