إسبانيا تتوج بذهبية سباق ماراثون المشي تتابع مختلط بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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توجت إسبانيا ، اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية في منافسات سباق ماراثون المشى تتابع مختلط بأولمبياد باريس 2024، الذي يقام للمرة الأولى بالأولمبياد.

وتمكن الثنائي الإسباني المكون من ألفارو مارتين وماريا بيريز من إنهاء السباق الذي يبلغ طوله 195ر42 كم في زمن ساعتين و50 دقيقة و31 ثانية، بفارق 51ر0 ثانية عن الثنائي الإكوادوري بريان دانيل بينتادو وجليندا موريخون، حيث حصلا على ثالث ميدالية فضية للإكوادور في تاريخ الأولمبياد.

وحصد الثنائي الأسترالي ريديان كاولي وجيميما مونتاج على الميدالية البرونزية.

وجاء مارتين في المركز الثالث في بطولة العالم 2024 في سباق المشي للفرق في أنطاليا، ولكن كانت شريكته وقتها لاورا جارسيا-كارو.

وتضم منافسات التتابع المختلط الجديدة 25 فريقا، كل فريق يضم رجل وسيدة، حيث أكملوا مسافة الماراثون في أربع مراحل بمسافة متساوية تقريبا.

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