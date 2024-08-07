استبعاد جديد في المصارعة الحرة بأولمبياد باريس بسبب الوزن

المصدر: وكالات

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قالت اللجنة الأولمبية الهندية اليوم الأربعاء إن المصارعة فينيش فوجات استبعدت من نهائي وزن 50 كيلوجراما للسيدات في المصارعة الحرة في أولمبياد باريس بعد فشلها في الوصول للوزن المطلوب.

وكان من المقرر أن تنافس فوجات على الميدالية الذهبية مع الأمريكية سارة هيلدبراندت.

وقالت اللجنة الأولمبية الهندية في بيان "إنه من المؤسف أن تعلن البعثة الهندية استبعاد فينيش فوجات من فئة 50 كيلوجراما في مصارعة السيدات. رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق طوال الليل، فقد تجاوز وزنها 50 كيلوجراما هذا الصباح".

ويعني هذا الاستبعاد أن فوجات لن تحصل على ميدالية.

وأثار الخبر موجة من التعاطف بين مواطنيها، إذ وصفها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي بأنها "بطلة بين الأبطال".

وأضاف مودي "انتي فخر الهند ومصدر إلهام لكل هندي. إن انتكاسة اليوم مؤلمة. أتمنى أن تعبر الكلمات عن شعور اليأس الذي يتملكني. في نفس الوقت، أعلم انك تجسدين روح الصمود. لقد كانت طبيعتك دائما مواجهة التحديات. عودي أقوى مما كنتي! نحن جميعا نشجعك".

وقال أبيناف بيندرا، الفائز بأول ميدالية أولمبية فردية للهند في بكين 2008، إنه "محطم تماما".

وأضاف "في بعض الأحيان لا تحتاج إلى ميدالية ذهبية لتكون بطلا حقيقا للناس".

وكانت فوجات واحدة بين العديد من المصارعين الهنود الذين خرجوا للاحتجاج العام الماضي من أجل اتخاذ إجراءات جنائية ضد بريج بوشان شاران سينغ رئيس اتحاد المصارعة في البلاد آنذاك وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الذي يرأسه مودي.

ونفى سينغ ارتكاب أي مخالفات عقب شكاوى تقدمت بها مصارعات.

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