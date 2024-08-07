أولمبياد باريس.. لاعبات ألمانيا يتطلعن للبرونزية بعد خسارة أمريكا

المصدر: وكالات

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رفعت لاعبات المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات شعار التحدي، وتعهدن بالعودة للوطن بميدالية، وذلك بعدما انهمرت الدموع منهن عقب الخسارة بهدف نظيف أمام المنتخب الأمريكي في الدور قبل النهائي بأولمبياد باريس 2024.

وسجلت صوفيا سميث هدف الفوز للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 95، بمدينة ليون، عندما لعبت الكرة من فوق الحارسة الألمانية آن كاترين بيرجر من على بعد 14 مترا.

وعقب إخفاق المنتخب الألماني في التأهل للمباراة النهائية في باريس، يلتقي الفريق مع بطل العالم إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقالت يوليا جوين، التي ارتدت شارة القيادة بدلا من الغائبة ألكسندرا بوب: "نحن جميعا مستعدون ولدينة الرغبة، ولا نريد العودة للوطن بدون ميدالية".

وقال هوبرت هروبيش، المدير الفني للمنتخب الألماني: "اليوم نحني رؤوسنا، وغدا سنقف على أقدامنا".

ويعني الفوز على المنتخب الإسباني، حصول الفريق الألماني على الميدالية البرونزية، لتكون البرونزية الرابعة لمنتخب ألمانيا للسيدات في الألعاب الأولمبيةد، وذلك بعد ثماني سنوات من الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو.

ومن المقرر أن يرحل هروبيش عن تدريب المنتخب الألماني بعد الأولمبياد وسيتولى كريستيان فوك الهمة.

وقال هروبيش: "لم يعتقد أحد أننا سنكون هنا. مازال لدينا فرصة الفوز بميدالية برونزية، فهناك مباراة أخرى".

وقال هروبيش إن العودة بميدالية يوم الجمعة لم يكن مهما للغاية بالنسبة له لأنه توج بميدالية بالفعل. في 2016 في أولمبياد ريو، حيث فاز بالميدالية الفضية كمدير فني مع منتخب الرجال، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام البرازيل.

وأكد: "ما يهمني أكثر هو أن تحصل الفتيات على ميدالية، سيكون ذلك صعبا للغاية".

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