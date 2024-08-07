إعادة جدولة تدريبات السباحة المفتوحة في نهر السين

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية، في بيان، أن الحصة الأولى من تدريبات مسابقة السباحة المفتوحة في أولمبياد باريس ستقام اليوم الأربعاء، وذلك بعد إلغائها أمس بسبب مخاوف بشأن جودة المياه.

وتم اتخاذ القرار بعد اجتماع مسؤولي مدينة باريس مع منظمي الأولمبياد صباح اليوم.

وكان من المقرر أن تقام الحصة التدريبية لمسابقة السباحة المفتوحة الأولمبية في نهر السين أمس الثلاثاء، ولكنها ألغيت بسبب مستويات مفرطة من البكتيريا المعوية، والتي تجاوزت الحدود التي وضعها الاتحاد الدولي للألعاب المائية.

وسببت مسألة جودة المياه في نهر السين، حيث تقام منافسات المياه المفتوحة يومي 8 و9 أغسطس الجاري، مشاكل واسعة للمنظمين.

وإذا كانت الظروف في النهر غير مناسبة في وقت السباقات، ربما يتم استخدام مكان إقامة منافسات التجديف كبديل.

وواجه رياضيو الترياثلون، الذين خاضوا منافسات السباحة في نهر السين، مشاكل مع المياه.

وتم تأجيل مسابقة الرجال ليوم بسبب تجاوز الأرقام للحد المقبول. وتم إلغاء الحصة التدريبية للسباحة في منافسات الترياثلون قبل حصول مسابقة التتابع المختلط على الضوء الأخضر لإقامتها صباح الاثنين.

وبذلت فرنسا جهودا كبيرة على مدار سنوات لتحسين جودة مياه نهر السين، وأنفقت 4ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) في السنوات الأخيرة لاستخدام النهر في المنافسات الأولمبية.

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