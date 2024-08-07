تيمو بول يسدل الستار على مسيرته الدولية بخروج مؤلم من أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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انتهت مسيرة الألماني تيمو بول الدولية في رياضة تنس الطاولة، بعدما خسر المصنف الأول على العالم سابقا، صفر / 3 أمام الفريق السويدي في منافسات دور الثمانية بمسابقة الفرق بأولمبياد باريس أمس الثلاثاء.

وتوج بول /43 عاما/ بمنافسات الفردي في بطولة أمم أوروبا ثماني مرات، كما نال ميداليات في منافسات الفرق بآخر أربع نسخ في الأولمبياد: فضيتين في نسختي 2008 و2021 وبرونزيتين في 2012 و2016.

وكان اللاعب أصيب في الكتف العام الماضي، ولكنه تغلب على إصابته من أجل المشاركة لمرة أخيرة في الأولمبياد، التي بدأ المشاركة فيها بنسخة سيدني 2000، ولكنه لم يتمكن من حصد ميدالية أولمبية أخيرة.

وخسر بول في منافسات الزوجي مع دانج كيو، كما خسر اللاعبان في منافسات الفردي. وحضر اللقاءات ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، وأسطورة كرة السلة الألماني ديرك نوفيتزيكي.

وقال بول: "بعدها مباشرة تأتي خيبة أمل لأنك ودعت البطولة. من ناحية أخرى، اتضح لي أن الأمر انتهى مع المنتخب الوطني".

وأعلن بول اعتزاله اللعب الدولي في مايو الماضي. وسوف يكمل عقده مع ناديه بوروسيا دوسلدورف الألماني حتى 2025.

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