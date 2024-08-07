الألماني كوكوك يحرز ذهبية قفز الحواجز

المصدر: فرساي - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز الألماني كريستيان كوكوك ذهبية قفز الحواجز في مسابقة الفروسية أمس، في ألعاب باريس 2024. وتفوق كوكوك على السويسري ستيف غيردا صاحب الفضية، والهولندي مايكل فان در فلويتن الذي اكتفى بالبرونزية.

ونجح الفرسان الثلاثة في المسابقة التي شارك فيه 30 فارساً، في اجتياز المسار المتطلب والذي تضمن 15 عائقاً وأقيم في الجزء الخلفي من قصر فيرساي من دون ارتكاب أي خطأ. تم الاحتكام إلى جولة فاصلة لتحديد الترتيب النهائي. برز الألماني البالغ 34 عاماً والمصنف 13 عالمياً، في هذه الجولة فكان الأكثر مهارة، حيث لم يسقط أي عائق بوقت قدره 38.34 ثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز