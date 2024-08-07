تشيبتيغي يكتفي بذهبية 10 آلاف وينسحب من سباق 5 آلاف متر

المصدر: باريس - أ ف ب

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أعلن العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيغي بعد أربعة أيام من تتويجه بذهبية سباق 10 آلاف متر على استاد فرنسا في أولمبياد باريس 2024، عدم دفاعه عن لقبه في 5 آلاف متر.

ونشر تشيبتيغي (27 عاماً)، الذي كان أحرز برونزية سباق 10 آلاف في طوكيو قبل ثلاث سنوات، عبر صفحته على إنستغرام أمس، «أنا فخور جداً بفوزي بذهبية أولمبية في سباق 10 آلاف متر».

وتابع «فخور جداً لبلدي أوغندا. بعد لقب بطولة العالم للناشئين في 10 آلاف متر، وبطولة العالم ثلاث مرات في 10 آلاف متر، والرقم القياسي العالمي في 10 آلاف متر، هذه الميدالية الذهبية مع رقم قياسي أولمبي تكمّل مجموعتي».

وأضاف: «بعد مناقشة الأمر مع فريقي، قررنا أنه من الأفضل عدم التنافس في سباق 5 آلاف متر».

ويملك تشيبتيغي سجلاً رائعاً في «أم الألعاب»، حيث أضاف السبت اللقب الأولمبي في سباق 10 آلاف متر في أسرع نهائي في تاريخ الألعاب، إلى ألقابه العالمية الثلاثة في هذه المسافة، والذهبية الأولبية لسباق 5 آلاف متر وفضية 10 آلاف متر عام 2021 في طوكيو.









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