الكولومبي ريستريبو يؤدي أصعب غطسة من منصة متحركة لـ 3 أمتار

المصدر: باريس - رويترز

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قام الكولومبي دانييل ريستريبو بأصعب محاولة غطس حتى الآن في أولمبياد باريس، أمس، في الدور التمهيدي لمنافسات القفز من منصة متحركة لثلاثة أمتار للرجال.

في غطسته الخامسة، أطلق ريستريبو نفسه ليقوم بأربع شقلبات ونصف في وضعية الرمح، وهي المحاولة التي يبلغ مستوى صعوبتها 4.2 درجات.

وقال ريستريبو (24 عاماً)، إنه كان أول شخص يحاول مثل هذه القفزة الصعبة في منافسات المنصة المتحركة. وقال «كانت القفزة في منتهى الصعوبة. إذا أردت القيام بمثل هذه القفزة، تحتاج لاستعداد قوي والتزام وانضباط». «لكنني أعتقد أن العقبات تكون في العقل، وإذا وثقت في نفسك، فيمكنك القيام بأي شيء».

وبدأ ريستريبو التدريب على هذه المحاولة قبل أربعة أو خمسة أشهر، بتشجيع من مدربه.

وقال «في تلك اللحظة شعرت بالسهولة، لكن عندما بدأت التدريب بخمس تكرارات، كان الأمر صعباً.

لكن هذا هو الجزء الأكثر روعة في المنافسة. أشعر الآن أنني بحالة جيدة». على الرغم من كونه أول من حاول القيام بأصعب محاولة للغطس، فإن أداء ريستريبو الإجمالي لم يكن جيداً بما يكفي ليتأهل.











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