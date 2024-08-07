ظهور حوت خلال المنافسات النهائية لركوب الأمواج

المصدر: تيهوبو، تاهيتي - أ ب

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بينما كانت الأنظار تتوجه نحو المحيط خلال اليوم الأخير من منافسات ركوب الأمواج في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في تاهيتي ظهر ضيف مفاجئ.. ولم يكن هذا الضيف سوى حوت.

على بعد مسافة آمنة من اللاعبتين تاتيانا ويستون ويب من البرازيل وبريسا هينيسي من كوستاريكا اللتين كانتا تتنافسان في مسابقة نصف النهائي، قفز الحوت وأعطى المتفرجين والمصورين أمتع لحظة أولمبية يمكن أن يروها في حياتهم.

وتظهر كثير من الحيوانات مثل الطيور والفقمات وحتى أسماك القرش أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج في جميع أنحاء العالم. في تاهيتي، حيث أقيمت مسابقات ركوب الأمواج لأولمبياد 2024 على بعد حوالي 10 آلاف ميل من مدينة باريس المضيفة، تتجمع الحيتان حول الجزر خلال مواسم الهجرة.

محميات

يذكر أنه يوجد في تاهيتي العديد من المناطق البحرية المحمية، وفي أبريل وقع زعماء السكان الأصليين في المحيط الهادئ ــ بعضهم من تاهيتي ــ معاهدة تعترف بالحيتان باعتبارها «أشخاصاً قانونيين»، على الرغم من أن مثل هذا الإعلان لا ينعكس في قوانين الدول المشاركة.

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