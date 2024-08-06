فاطمة بنت هزاع: منتخب الإمارات لقفز الحواجز نجح في تعزيز سمعة الدولة ومكانتها الرياضية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبو ظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، أن وصول منتخب الإمارات لقفز الحواجز إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يعد ثمرة الدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودعم واهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بداية من مرحلة التأسيس مرورا بمرحلة الناشئين وما تضمنته من جوانب فنية متنوعة وصولا إلى التأهل لكبرى المحافل والاستحقاقات الرياضية وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024.

وأشارت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، في تصريح اليوم، إلى أن منتخب الإمارات لقفز الحواجز نجح بجدارة في الإسهام بتعزيز سمعة الدولة ومكانتها الرياضية، بالوصول إلى المحفل الأولمبي بباريس، نظرا لما قدمه جميع الفرسان من أداء مشرف ونتائج متقدمة في جميع المشاركات، وفق منهجية علمية ورؤية مستقبلية، حرصت إسطبلات الشراع على تطبيقها منذ بداية عملها وعلى مدار 12 عاما، فكان التميز والنجاح نتاجا لتلك الممارسات الواعدة والإستراتيجيات الطموحة التي تدعم جهود الدولة في الارتقاء برياضة قفز الحواجز، وزيادة حظوظها في تمثيل الوطن وإعلاء رايته على منصات التتويج، حيث لم يكن الأمر وليدا للصدفة، بل نتاج سنوات متتالية من التخطيط والعمل الدؤوب.

وثمنت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، المسيرة الحافلة والنجاح الباهر لفرسان الإمارات بمسابقة فردي قفز الحواجز في أولمبياد باريس، والتأهل إلى المرحلة النهائية ضمن 20 دولة، رغم مشاركة هذه المجموعة من الفرسان للمرة الأولى في هذا الحدث الرياضي الضخم، وفي ظل وجود العديد من فرسان الدول الذين خاضوا نسخ سابقة من الدورات الأولمبية، إذ برهن منتخبنا الوطني لقفز الحواجز على أحقيته بالتواجد ضمن أفضل دول العالم بأرقام مميزة ونتائج إيجابية عن طريق الفارس الواعد عمر المرزوقي الذي يعد أصغر فارس مشارك في الدورة، يليه الفارس علي الكربي، ما يعكس حجم الموهبة والكفاءة لدى فرسان الوطن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز