ألمانيا تهزم اليونان لتصبح أول المتأهلين لقبل نهائي سلة الرجال في باريس

المصدر: وكالات

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تجاوزت ألمانيا بدايتها الضعيفة لتفوز بسهولة على اليونان 76-63 اليوم الثلاثاء لتصبح أول فريق يتأهل إلى قبل النهائي في مسابقة كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس.

وقاد فرانز فاجنر ألمانيا للفوز بتسجيله 18 نقطة بينما ساهم دينيس شرودر في 13 نقطة، إذ عزز أبطال كأس العالم سجلهم خلال المسابقة إلى أربعة انتصارات بدون هزيمة ليضمن الفريق الظهور لأول مرة على الإطلاق في قبل نهائي الأولمبياد وسيلتقي الفائز من مباراة فرنسا وكندا.

وقال فاجنر "هذا يعني الكثير (التأهل إلى قبل النهائي لأول مرة)، أعتقد أن الجميع في الفريق يعرف أن لدينا مجموعة مميزة. هذا هو الدافع الكافي".

وكان جيانيس أنتيتوكومبو، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مرتين، أفضل المسجلين في المباراة برصيد 22 نقطة رغم خسارة فريقه اليونان الذي يملك انتصارا واحدا في دور المجموعات وتأهل لدور الثمانية كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

بعد انتهاء مباريات دور المجموعات في ليل، انتقلت مسابقة كرة السلة إلى باريس لخوض أدوار خروج المغلوب، إذ ستقام أربع مباريات أبرزها مواجهة فرنسا وكندا المتنافستين على الميداليات، تليها مباراة الولايات المتحدة بقيادة ليبرون جيمس ضد البرازيل.

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